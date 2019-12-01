Bloquean Zaragoza para exigir un alto al ambulantaje en Querétaro

Querétaro. Querétaro, 8 de septiembre del 2025.- Un grupo de comerciantes establecidos del Centro Histórico de Querétaro, se manifestó este lunes, para pedir un alto al ambulantaje en el primer cuadro de la capital, por lo que esta exigencia llevo a los locatarios a cerrar por un lapso de dos horas avenida Ignacio Zaragoza esquina Corregidora, informó el secretario Técnico de Gobierno municipal de Querétaro, Juan Carlos Arreguin Baltazar.

Explicó que la principal exigencia de los comerciantes establecidos es evitar que el comercio ambulante tome las calles del Centro Histórico durante los festejos de patrios, ya que en últimos días se han manifestado y se ha notado su presencia en distintos puntos, aunque esto comprende a los acuerdos que se tiene con ellos para que hagan sus ventas los fines de semana.

“Miren derivado de las próximas fiestas patrias algunos artesanos ambulantes han estado expresándose con la idea de y el ánimo de querer tener más espacios para estas fechas y evidentemente este es este tipo de exigencias se han expresado con algún tipo de de manifestación pública, lo que evidentemente a los comerciantes establecidos les ha preocupado y eso ha hecho que que ellos toquen las puertas del gobierno municipal municipal”, dijo.

Recalcó que la libre manifestación es un derecho, pero no se permitirá que se afecte a terceros, por lo que de forma coordinada entre instancias gubernamentales del municipio y del estado, se entablaron diálogos con los manifestantes para que desbloquear la vialidad, la cual es una arteria principal de la ciudad.

De igual manera, se tiene el histórico de que, durante las fiestas patrias, se colocan vendedores de antojitos en las calles de 16 de Septiembre y Francisco Madero, entre las avenidas Benito Juárez y Corregidora, por lo que hasta el momento son los unicos contemplados.

“Pero por supuesto que en las fiestas patrias siempre hay un histórico de puestos de comerciantes ambulantes que se ponen sobre el 16 de Septiembre y Madero, son antojitos mexicanos y demás; son nuestras fiestas tradicionales a la que todos los queretanos ya estamos acostumbrados y esos estarán permitidos, son como 155 aproximadamente”.