Blindan Zócalo de la Ciudad de México, ante las próximas movilizaciones

Blindan Zócalo de la Ciudad de México, ante las próximas movilizaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 17:06:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.- El Zócalo de la Ciudad de México, ya se encuentra blindado con vallas metálicas, así como el Palacio Nacional y parte de la plancha de la Plaza de la Constitución, esto como medida de seguridad, ante las próximas movilizaciones que se realizarán en estos días.

Las barreras también impiden el paso hacia la Catedral Metropolitana y están bloqueadas las calles de Moneda y Corregidora.

De acuerdo a la información, las estructuras metálicas, las cuales fueron soldadas, alcanzan casi los 3 metros de altura, tienen el propósito de resguardar las instalaciones y prevenir enfrentamientos entre manifestantes, elementos de seguridad y personal de Gobierno, así como peatones.

Las movilizaciones que se tienen previstas son las siguientes:

  • 12 de noviembre: Megamarcha del Poder Judicial, en demanda de respeto a los derechos laborales y autonomía judicial.
  • 13 y 14 de noviembre: Paro y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a partir de las 08:00 horas.
  • 15 de noviembre: Marcha en protesta por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien perdió la vida el pasado 1 de noviembre durante un evento público por la celebración de la Noche de Muertos, cuyo caso conmocionó a nivel nacional y ha generado diversas manifestaciones. Esta Marcha de la Generación Z, exigirá más seguridad y un país libre de violencia, además de que pedirán la revocación de mandato.

 

 

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Exceso de velocidad ocasionó una volcadura en la carretera a Tequisquiapan 
Vuelca un automóvil en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro
Apuñalan a un individuo en Apatzingán, Michoacán
Arrancan Policía Morelia y ANTAD Michoacán operativo del Buen Fin
Más información de la categoria
Peritos de la Fiscalía Michoacán regresan al lugar del homicidio de Carlos Manzo para recabar nuevas evidencias
Plan Michoacán por la Paz de Sheinbaum es distinto a estrategias fallidas de Calderón y Peña: Bedolla
“A mi papá no le hicieron marcha, pero me identifiqué con la de Carlos Manzo”: niña de Uruapan relata el homicidio de su padre
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
Comentarios