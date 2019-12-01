Blindan Zócalo de la Ciudad de México, ante las próximas movilizaciones

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.- El Zócalo de la Ciudad de México, ya se encuentra blindado con vallas metálicas, así como el Palacio Nacional y parte de la plancha de la Plaza de la Constitución, esto como medida de seguridad, ante las próximas movilizaciones que se realizarán en estos días.
Las barreras también impiden el paso hacia la Catedral Metropolitana y están bloqueadas las calles de Moneda y Corregidora.
De acuerdo a la información, las estructuras metálicas, las cuales fueron soldadas, alcanzan casi los 3 metros de altura, tienen el propósito de resguardar las instalaciones y prevenir enfrentamientos entre manifestantes, elementos de seguridad y personal de Gobierno, así como peatones.
Las movilizaciones que se tienen previstas son las siguientes:
- 12 de noviembre: Megamarcha del Poder Judicial, en demanda de respeto a los derechos laborales y autonomía judicial.
- 13 y 14 de noviembre: Paro y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a partir de las 08:00 horas.
- 15 de noviembre: Marcha en protesta por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien perdió la vida el pasado 1 de noviembre durante un evento público por la celebración de la Noche de Muertos, cuyo caso conmocionó a nivel nacional y ha generado diversas manifestaciones. Esta Marcha de la Generación Z, exigirá más seguridad y un país libre de violencia, además de que pedirán la revocación de mandato.