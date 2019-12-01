Blindan Zócalo de la Ciudad de México, ante las próximas movilizaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 17:06:46

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.- El Zócalo de la Ciudad de México, ya se encuentra blindado con vallas metálicas, así como el Palacio Nacional y parte de la plancha de la Plaza de la Constitución, esto como medida de seguridad, ante las próximas movilizaciones que se realizarán en estos días.

Las barreras también impiden el paso hacia la Catedral Metropolitana y están bloqueadas las calles de Moneda y Corregidora.

De acuerdo a la información, las estructuras metálicas, las cuales fueron soldadas, alcanzan casi los 3 metros de altura, tienen el propósito de resguardar las instalaciones y prevenir enfrentamientos entre manifestantes, elementos de seguridad y personal de Gobierno, así como peatones.

Las movilizaciones que se tienen previstas son las siguientes: