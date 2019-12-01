Blanca Cruz toma las riendas provisionales del INE tras salida de Taddei

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2026.- En medio de una etapa de cambios y cuestionamientos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García fue elegida para asumir provisionalmente la presidencia del organismo, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo el lunes 26 de octubre.

La decisión fue acordada por las 10 consejerías electorales que permanecen en funciones, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y alcanzar un consenso sobre quién encabezaría temporalmente el órgano electoral. Su nombramiento deberá formalizarse en una sesión extraordinaria del Consejo General.

Cruz García tendrá la responsabilidad de conducir los trabajos del INE durante el periodo de transición, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para designar a la persona que ocupará de manera definitiva la presidencia y concluirá el periodo correspondiente, previsto hasta 2032.

El relevo ocurre en un contexto complicado para el instituto, luego de que la salida de Taddei se produjera en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con contrataciones. Estos hechos se encuentran bajo revisión de las instancias correspondientes, aunque la exconsejera presidenta no atribuyó directamente su renuncia a dichas investigaciones.

En el documento presentado ante la Cámara de Diputados, Taddei argumentó que la organización de los procesos electorales constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe estar por encima de cualquier interés o circunstancia personal. También destacó la importancia de preservar la estabilidad, independencia y fortaleza del organismo para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

La llegada de Cruz García representa una nueva etapa para el INE, que deberá mantener sus actividades y cumplir con las responsabilidades relacionadas con la preparación del proceso electoral de 2026-2027, mientras se define quién ocupará la presidencia de manera permanente.

La designación definitiva corresponderá a la Cámara de Diputados, que deberá desarrollar el procedimiento legal para seleccionar a la persona que encabezará el Consejo General del instituto durante el resto del periodo institucional.