Bienestar: inicia segunda entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, y Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 07:23:25

Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- La secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 10 al 16 de noviembre, se lleva a cabo la entrega del segundo apoyo para reconstrucción en las comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron a inicios de octubre en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

“Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum seguimos trabajando en la atención de las zonas y familias afectadas por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

“Hoy iniciamos la segunda entrega de apoyos y para una mejor atención, a las personas, se les enviará un mensaje de texto para informarles día y lugar dónde les será entregado el apoyo”, agregó.

Explicó que, para recibir el segundo pago, a las personas se les enviará un mensaje de texto (SMS) al celular que dejaron como medio de comunicación para informarles día, hora y módulo que les corresponde para recibir su apoyo.

Agregó que en la segunda entrega, los apoyos para vivienda serán de entre 15 y 70 mil pesos; para locales comerciales de 20 a 50 mil pesos, de acuerdo al grado de afectación de cada inmueble; en el caso de pérdidas en agricultura o ganadería el apoyo es de 50 mil pesos.