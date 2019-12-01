Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, ya es un derecho permanente: CSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 22:57:13

Ecatepec, Estado de México, a 16 de enero de 2026.- Desde Ecatepec, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico, cuya inauguración está prevista para febrero, y entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina a estudiantes de secundaria, al subrayar que este apoyo ya es un derecho permanente.

“Y es muy importante que ustedes, que son jóvenes, defiendan, porque ese ya es un derecho de ustedes. Ya nadie nunca le puede quitar la Beca a los estudiantes de secundaria… Por eso decimos que a partir de 2018 empezó una nueva Transformación en nuestro país”, expresó.

La mandataria informó que el Gobierno de México destina cerca de 50 mil millones de pesos para garantizar este apoyo a casi 6 millones de alumnos de secundarias públicas, como parte de los Programas para el Bienestar impulsados desde el inicio de la Cuarta Transformación en 2018.

Para Ecatepec, anunció avances en la construcción de escuelas, nuevos centros de salud y la compra de dos trenes de pavimentación para mejorar las vialidades del municipio.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, detalló que 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Rita Cetina y destacó que el nuevo bachillerato ofrecerá carreras como Inteligencia Artificial, Nanotecnología, Robótica y Automatización.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que la obra requirió una inversión de 50 millones de pesos en construcción y 17.3 millones en equipamiento, y se encuentra en su etapa final.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la visita presidencial y afirmó que estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.