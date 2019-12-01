Bancos ya no podrán deducir de impuestos sus pagos a deuda del Fobaproa: Sheinbaum

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que los bancos ya no podrán deducir de impuestos el monto que aportan para el pago de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en la actualidad conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana anunció que dicha acción se implementará a partir de 2026, cuando sea introducida a la Ley Federal de Ingresos de la Federación de ese año.

“No puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa, o sea, cómo vas a deducir los impuestos, ¿no? Tienes que pagar impuestos de eso”, indicó.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que las instituciones bancarias comenzaron con esa práctica fiscal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

“La gran mayoría de aportaciones al IPAB viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de (Enrique) Peña Nieto abrieron abonos abiertos pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos la deducen de impuestos. Ya no la van a deducir a partir del próximo año, ese es parte del paquete que vamos a presentar, ya les adelanté, son como 10 mil millones de pesos de lo que se recupera”, puntualizó la gobernante.