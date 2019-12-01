Bancos ya no podrán deducir de impuestos sus pagos a deuda del Fobaproa: Sheinbaum

Bancos ya no podrán deducir de impuestos sus pagos a deuda del Fobaproa: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 11:15:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que los bancos ya no podrán deducir de impuestos el monto que aportan para el pago de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en la actualidad conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana anunció que dicha  acción se implementará a partir de 2026, cuando sea introducida a la Ley Federal de Ingresos de la Federación de ese año.

“No puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa, o sea, cómo vas a deducir los impuestos, ¿no? Tienes que pagar impuestos de eso”, indicó.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que las instituciones bancarias comenzaron con esa práctica fiscal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

“La gran mayoría de aportaciones al IPAB viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de (Enrique) Peña Nieto abrieron abonos abiertos pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos la deducen de impuestos. Ya no la van a deducir a partir del próximo año, ese es parte del paquete que vamos a presentar, ya les adelanté, son como 10 mil millones de pesos de lo que se recupera”, puntualizó la gobernante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a hombre por secuestro exprés y robo de vehículo, en Morelia, Michoacán
Abandonan cuerpo sin vida de una mujer sobre la Villagrán-Salamanca
Manifestantes cierran la carretera Quiroga-Morelia; piden mejoras y clases para escuelas
En Zamora, Michoacán: Balean fachada de centro de rehabilitación, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Deuda adquirida en periodo neoliberal es el gran problema de Pemex, asevera Sheinbaum
Ultiman a comandante de Policía de Oaxaca mientras cenaba con su familia en Veracruz
Pospone presidente de Francia su visita a México  
Envía EU 10 aviones de combate a Puerto Rico, para sumar más presión a Venezuela
Comentarios