Bajan los homicidios dolosos en un 54% con la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de México

Ecatepec, Estado de México, a 16 de enero de 2026.- Durante la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”, realizada en Ecatepec y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de México, donde el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 54 por ciento en comparación con septiembre de 2024.

El funcionario informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, fueron detenidas 2,426 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 500 armas de fuego y se desmanteló un laboratorio de metanfetamina. Destacó que el Operativo Enjambre permitió la detención de 60 personas, entre ellas servidores y exservidores públicos vinculados a actividades delictivas, así como la obtención de 18 sentencias condenatorias.

Asimismo, detalló que mediante la Operación Liberación se combatieron esquemas de extorsión en 14 municipios, con cateos en 63 inmuebles utilizados para la venta ilegal de diversos productos, los cuales fueron asegurados y donados a las comunidades. En tanto, la Operación Senda dejó 63 detenidos y el aseguramiento de 136 inmuebles relacionados con el robo al transporte de carga.

García Harfuch recordó que el despliegue del Mando Unificado Oriente en 11 municipios contribuyó a que, durante 2025, los delitos de alto impacto disminuyeran 23 por ciento y los homicidios dolosos 32 por ciento respecto a 2024. Además, como parte de la estrategia contra la extorsión, se abrieron 776 carpetas de investigación y se detuvo a 826 personas.

Por su parte, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, confirmó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó de 6.63 en septiembre de 2024 a 3.03 en diciembre de 2025, y que los delitos de alto impacto se redujeron 22 por ciento, con descensos relevantes en feminicidio, extorsión y diversos tipos de robo.