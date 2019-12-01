Autoridades refuerzan operativo preventivo en Sinaloa ante posibles afectaciones del huracán Simón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:37:22

Mazatlán, Sinaloa, a 12 de octubre de 2026.- Autoridades de los tres niveles de gobierno coordinaron acciones preventivas en Sinaloa ante las posibles afectaciones del huracán Simón, con un despliegue inicial de 6 mil 500 elementos que aumentará a partir de este martes.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezó una reunión en Mazatlán para organizar las labores de prevención y respuesta ante las lluvias, inundaciones y otros riesgos relacionados con el ciclón.

Durante el encuentro, las autoridades identificaron las zonas con mayor riesgo de inundaciones y deslaves, además de revisar los refugios temporales disponibles para atender a las personas que lo necesiten.

También se prepararon equipos y maquinaria para despejar caminos y carreteras en caso de que las lluvias provoquen bloqueos. Asimismo, se cuenta con alimentos, agua, medicamentos y otros artículos básicos para distribuirlos entre la población afectada.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 18:00 horas del lunes, Simón se desplazaba paralelo a las costas de Nayarit y se pronosticaban lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa, así como en zonas de Nayarit y Jalisco.

Ante estas condiciones, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar cruzar ríos y arroyos crecidos, y ubicar con anticipación el refugio temporal más cercano.

También recomendaron asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y guardar documentos importantes en bolsas impermeables. Quienes vivan en zonas propensas a inundaciones o deslaves deben trasladarse a un lugar seguro si detectan señales de peligro.

El operativo continuará con la incorporación de más personal de las dependencias participantes, mientras se mantiene el seguimiento de la trayectoria del huracán y de las condiciones meteorológicas.