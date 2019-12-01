Autoridades refuerzan contención y limpieza por hidrocarburos en costas del Golfo de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 20:36:27

Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- Las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para contener un derrame de hidrocarburos que afecta desde inicios de marzo a varias zonas del Golfo de México, particularmente en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

El Grupo Interinstitucional encargado de la respuesta informó que más de 3,000 elementos participan en las labores de limpieza y contención, apoyados por embarcaciones, aeronaves y equipos especializados. Hasta ahora, se han atendido decenas de playas, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, mientras el recale de residuos oleosos continúa de forma intermitente, sobre todo en Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con datos oficiales, se han recolectado más de 785 toneladas de hidrocarburo en playas y otras 40 toneladas en el mar. Las tareas de saneamiento abarcan ya más de 600 kilómetros de litoral.

La petrolera estatal Pemex señaló que parte del fenómeno podría estar relacionado con la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a la costa de Coatzacoalcos. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el origen exacto del material, incluyendo la posible implicación de embarcaciones que se encontraban en la zona al inicio del evento.

Factores climáticos como frentes fríos, fuertes vientos y oleaje han contribuido al desplazamiento del crudo hacia zonas costeras, complicando las labores de contención.

En paralelo, comunidades locales han expresado preocupación por el impacto en la pesca, el turismo y la salud. Pemex informó que ha destinado unos 35 millones de pesos (alrededor de 2 millones de dólares) en apoyos, que incluyen compensaciones a pescadores, servicios médicos y programas de empleo temporal para labores de limpieza.

Las autoridades han pedido a la población evitar el contacto con el material contaminante y respetar las áreas restringidas, mientras continúan los operativos en mar y tierra, así como el monitoreo de la trayectoria del hidrocarburo.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales. De acuerdo con la legislación mexicana, las sanciones podrían incluir penas de prisión y multas económicas.

El gobierno mexicano afirmó que mantendrá las acciones de respuesta hasta mitigar los efectos del derrame y esclarecer sus causas.