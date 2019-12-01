Autoridades federales aseguran sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Ciudad de México, a 16 de enero de 2026.- Como parte de los operativos para frenar el ingreso de drogas al país y reforzar el Estado de derecho, autoridades federales aseguraron cerca de un kilogramo de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y supervisión de mercancías de importación, en los que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y personal de Aduanas.

Durante la inspección, los agentes identificaron un paquete declarado como cosméticos, enviado desde una empresa ubicada en un país asiático. Al ser revisado con equipos de rayos X y con el apoyo del binomio canino “Néstor”, adscrito a los centros tácticos de la Aduana, se detectaron indicios de posible sustancia ilícita.

Tras una revisión más detallada, se localizó una bolsa de plástico sellada que contenía un polvo blanco con un peso aproximado de un kilogramo. Las pruebas de identificación por espectroscopía infrarroja confirmaron que se trataba de clorhidrato de fentanilo, por lo que el paquete fue enviado al laboratorio central de Aduanas para corroborar el peso y el tipo de narcótico asegurado.

Las autoridades estimaron que este decomiso evitó la distribución de alrededor de un millón 40 mil dosis de la sustancia, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a aproximadamente 20 millones de dólares. El caso fue turnado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.