Autoridades detallan atención a 13 lesionados tras atentado en Teotihuacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 20:48:06

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- Tras los hechos ocurridos en la zona de Teotihuacán, autoridades activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para atender a las personas afectadas.

De acuerdo con información oficial de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, el incidente registrado en el municipio de San Martín de las Pirámides dejó un saldo de 13 personas lesionadas de distintas nacionalidades, entre ellas colombiana, estadounidense, brasileña, canadiense y rusa.

Las víctimas presentaron diversas lesiones, que van desde heridas por impacto y daño muscular hasta abrasiones y lesiones más delicadas con posible afectación interna.

Todas fueron trasladadas y atendidas en hospitales de la región, como el Hospital General de Axapusco, clínicas locales y hospitales privados en Teotihuacán, mientras que algunos casos fueron canalizados posteriormente a otros centros médicos por sus propios medios.

Para brindar atención y acompañamiento a las víctimas, se mantiene disponible la línea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el número 55 1000 2000, extensión 5750.

Las autoridades informaron que se mantiene la coordinación entre instancias locales y federales para dar seguimiento integral al caso, así como garantizar la atención médica y el apoyo a las personas afectadas.