Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen medidas preventivas ante lluvias y evento de Norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 11:48:54

Ciudad de México, a 7 de febrero 2026.- Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen activos protocolos preventivos ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 7 de febrero, que incluyen lluvias, chubascos, rachas fuertes de viento y un evento de Norte en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, una circulación ciclónica ubicada en el noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará vientos intensos y precipitaciones en varias entidades. Estas condiciones podrían propiciar la caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango, principalmente en áreas de mayor altitud.

Por otra parte, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec continuará el viento del Norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para actividades marítimas y para estructuras expuestas como árboles, postes y anuncios.

Durante las noches y madrugadas se prevén temperaturas frías a muy frías en regiones serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

De manera simultánea, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias en estados del occidente y sur del país, con posibles encharcamientos, incremento en niveles de arroyos y afectaciones en zonas urbanas.

Se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y atender las indicaciones emitidas por las instancias locales de protección civil.