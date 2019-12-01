Auroras boreales iluminan el cielo de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, 12 de noviembre del 2025.- La noche del 11 de noviembre, habitantes de Nuevo León fueron testigos de un espectáculo poco común: el avistamiento de auroras boreales en tonos rojizos, visibles principalmente en el municipio de García, sobre la carretera a Icamole.

La Sociedad Astronómica de Nuevo León confirmó el fenómeno y destacó en redes sociales que “no es fácil que bajen a estas latitudes”, lo que hizo de la experiencia un hecho excepcional.

De acuerdo con especialistas, las auroras boreales no pueden predecirse con mucha anticipación, pues dependen directamente de la actividad solar registrada en el día. Por ello, no es posible asegurar que el fenómeno se repita la noche de este miércoles 12 de noviembre.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que la aparición de estas luces se debe al aumento de la actividad solar de los últimos días, la cual también podría generar alteraciones menores en telecomunicaciones y satélites, aunque sin representar un riesgo para la salud humana.

El científico Héctor Javier Durand Manterola, de la UNAM, detalló que las auroras boreales son fenómenos luminosos en la alta atmósfera producidos por la entrada de partículas del viento solar que, al chocar con las moléculas del aire, liberan energía en forma de luz. Además de México, el fenómeno fue visible también en Estados Unidos y Canadá.