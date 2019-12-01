Aumento en exportaciones mexicanas obedece al impulso del T-MEC y al crecimiento de sectores como el electrónico: CSP

Ciudad de México, a 28 de enero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el aumento de 7.6 por ciento en las exportaciones totales durante 2025 obedece a las ventajas competitivas de México frente a otros países, como su cercanía con Estados Unidos, el impulso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el crecimiento de sectores como el electrónico.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, explicó: “Hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica, por ejemplo, la industria electrónica aumentó de manera muy importante. Y eso tiene que ver, no solamente con el Tratado Comercial, sino tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países; entre otras, la cercanía sencillamente, eso ayuda mucho”.

La jefa del Ejecutivo Federal también destacó que la balanza comercial es favorable, al registrarse mayores exportaciones que importaciones, lo cual representa un beneficio para la economía nacional.

“Y también no solamente aumentaron las exportaciones, sino que la balanza comercial, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta. Exportamos más de lo que importamos, eso siempre es bueno para la economía”, aseguró.