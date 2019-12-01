Aumentará ambiente frío y vientos del norte en Oaxaca: Protección Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 17:05:15

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de enero de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, para la noche de este sábado, se prevé la presencia de lluvias con chubascos aislados en la Cuenca del Papaloapan, noreste del Istmo de Tehuantepec y Sierra de Flores Magón; además de nieblas densas en zonas montañosas de la entidad.

El ambiente se tornará frío, con mayor énfasis en áreas elevadas y se espera un descenso significativo de la temperatura para el domingo.

Asimismo, los vientos del norte arreciarán y se mantendrán muy fuertes durante los próximos días, debido al derrame de la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal hacia el sureste de México y la Península de Yucatán.

Estas condiciones son ocasionadas por el frente frío número 30 y la masa de aire frío que lo acompaña, el cual se desplaza sobre el norte del país e ingresará al Golfo de México este domingo, manteniendo su influencia sobre la entidad en las siguientes jornadas.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado del mar se tornará progresivamente más peligroso en el Golfo de Tehuantepec.

En tanto, el frente frío número 31, ubicado sobre el noroeste de la República Mexicana, presenta alta probabilidad de debilitarse al interactuar con el frente frío número 30 y disiparse al final del día.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 6 y máxima de 25 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 31 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 25 grados

* Costa, mínima de 21 y máxima de 31 grados

* Mixteca, mínima de 5 y máxima de 25 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 9 y máxima de 27 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 20 grados

* Sierra Sur, mínima de 7 y máxima de 21 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.