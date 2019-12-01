Aumenta a ocho la cifra de fallecidos por los efectos de Rachel en Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:10:51

Ensenada, Baja California, a 14 de octubre de 2026.– Las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por el ciclón Rachel dejaron al menos ocho personas fallecidas en Baja California, entre ellas cuatro menores de edad, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Ensenada concentra las principales afectaciones, donde el incremento del caudal de arroyos y los deslaves arrastraron personas y vehículos, además de ocasionar daños en viviendas y caminos.

Ante la emergencia, corporaciones de seguridad, elementos militares y equipos de rescate mantienen operativos en las zonas afectadas. Entre las acciones realizadas se encuentra el rescate de 32 personas que quedaron incomunicadas en el rancho Génesis, algunas de ellas de nacionalidad extranjera.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y atención a las familias afectadas, mientras se mantiene la vigilancia en las comunidades que registraron inundaciones y otros daños derivados del fenómeno meteorológico.