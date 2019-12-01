Asegura Sheinbaum que "se mantendrá el apoyo al campo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 12:47:25

Chinameca, Morelos, a 11 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno mantendrá el apoyo al campo, al reconocer que hay un “momento difícil porque el maíz está a muy bajo precio”.

Durante su visita a Chinameca, Morelos, la mandataria mexicana recordó que existen varios programas, “no solamente los Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, sino ahora El Maíz es la Raíz para dotar de apoyo técnico y también maquinaria para los productores”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal anunció que se pondrá de acuerdo con la gobernadora Margarita González para construir algunas presas y recuperar los cultivos “y el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos”.

Además, resaltó que en la Cuarta Transformación (4T) “no se nos olvida por qué llegamos aquí; a nosotros no nos puso en el poder ningún potentado como era antes; nos puso el pueblo de México”.