Asegura Sheinbaum que "se mantendrá el apoyo al campo"

Asegura Sheinbaum que "se mantendrá el apoyo al campo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 12:47:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chinameca, Morelos, a 11 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno mantendrá el apoyo al campo, al reconocer que hay un “momento difícil porque el maíz está a muy bajo precio”.

Durante su visita a Chinameca, Morelos, la mandataria mexicana recordó que existen varios programas, “no solamente los Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, sino ahora El Maíz es la Raíz para dotar de apoyo técnico y también maquinaria para los productores”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal anunció que se pondrá de acuerdo con la gobernadora Margarita González para construir algunas presas y recuperar los cultivos “y el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos”.

Además, resaltó que en la Cuarta Transformación (4T) “no se nos olvida por qué llegamos aquí; a nosotros no nos puso en el poder ningún potentado como era antes; nos puso el pueblo de México”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a joven que desapareció en el Río Balsas, en Guerrero
Mujer cae a barranco tras accidente en motocicleta en Tacámbaro
Detienen a 6 policías de Cosmomatepec, Veracruz por delitos contra la salud
Caen 4 presuntos extorsionadores de transportistas en CDMX
Más información de la categoria
Trabajadores eventuales sin pago persisten como la deuda pendiente magisterial
¡4 Accidentes Diarios! Transportistas de HAMOTAC revelan alto índice de siniestros en la Siglo XXI
EEUU e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán
Identifican a los cinco detenidos por caso Arantepacua 
Comentarios