Asegura Sheinbaum que "nunca ha habido" crisis diplomática entre México y España

Asegura Sheinbaum que "nunca ha habido" crisis diplomática entre México y España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 08:48:13
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Barcelona, España, a 18 de abril 2026.- A su llegada a la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “no hay crisis diplomática” entre México y España y “nunca” la ha habido.

No obstante, la mandataria mexicana recalcó que “lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal dijo estar muy satisfecha de estar en la ciudad de Barcelona “defendiendo siempre la democracia” y recordó la célebre frase del presidente estadounidense Abraham Lincoln sobre que la democracia “es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo”.

Cabe señalar que al evento asistirán los jefes de Estado de Uruguay, Yamandú Orsi, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el exmandatario chileno Gabriel Boric, así como representantes de otros gobiernos progresistas.

Previo a su viaje, se dio a conocer que la presidenta Sheinbaum sostendrá reuniones con sus homólogos de España, Pedro Sánchez y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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