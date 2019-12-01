Asegura Sheinbaum que la 4T busca la justicia social y la igualdad para las mujeres

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) busca la justicia social y la igualdad de las mujeres del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que las manifestaciones en todos los estados se dieron de forma pacífica, aunque hubo episodios con algunas personas, incluidos hombres, que trataron de generar violencia.

“En la mayoría de las entidades fueron pacíficas, diría en todas. En la Ciudad de México fue una marcha de alrededor 100 mil mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas. Y un grupo muy pequeño que hace actos violentos. Como siempre lo hemos manifestado no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades. Pero realmente muy minoritario”, la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante informó que durante marzo, su gobierno realizará diversos reconocimientos a mujeres de distintos ámbitos de la vida pública, iniciativa que inició el pasado 8 de marzo con un homenaje a integrantes de las fuerzas armadas.

Consideró como “simbólico” el hecho que haya por primera vez en la historia del México independiente una mujer presidenta.

“Más que un esfuerzo personal es la lucha de las mujeres mexicanas de alcanzar distintos espacios en los espacios públicos. Ayer veía una gráfica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CODE), y México es el país que más mujeres tiene en el Congreso, es el primer lugar de todos los países de la OCDE que legislaron que 50 por cientos deben ser mujeres. El promedio es 34 por ciento”, destacó la presidenta Sheinbaum.