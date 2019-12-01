Asegura el patrimonio de tu familia y acude a concluir tu trámite de Vivienda para el Bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) informa a las personas y familias beneficiarias del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado que no hayan concluido la integración de su expediente, que este fin de semana se lleva a cabo una segunda jornada de recepción de documentos.

El director general del IVEM, David Soto Quizamán, destacó que esta nueva etapa tiene como objetivo brindar la oportunidad de avanzar en el proceso a quienes resultaron beneficiados en el sorteo, permitiéndoles completar los requisitos necesarios para la asignación de apoyos de vivienda.

Las personas no derechohabientes deberán acudir al módulo correspondiente con la siguiente documentación: identificación oficial vigente, CURP certificada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, de estado civil, de ingresos o carta de declaración de ingresos (correspondiente a tres quincenas o cuatro semanas), certificado de no propiedad, carta de no derechohabiencia (formato institucional) y, en caso de contar con alguna discapacidad, certificado emitido por una institución pública de salud.

Los módulos de atención estarán ubicados el 21 y 22 de marzo en los siguientes municipios y ubicaciones, en un horario de 09:00 a 15:00 horas:

•⁠ ⁠Morelia: Secretaría del Bienestar de Michoacán (calle Santos Degollado 262, colonia Nueva Chapultepec).

•⁠ ⁠Coeneo: Centro Integrador (calle Lázaro Cárdenas Sur, colonia Villa Coeneo de la Libertad).

•⁠ ⁠Jiquilpan: Centro Integrador (calle Coinchos 500, colonia Los Arcos).

•⁠ ⁠Pátzcuaro: Centro Integrador Leona Vicario (calle México, colonia Pátzcuaro Centro).

•⁠ ⁠Vista Hermosa: Presidencia Municipal (calle Francisco I. Madero 81, Centro).

•⁠ ⁠Yurécuaro: Oficinas de SEDATU (calle Vía Zamorana, colonia 1 de Mayo).

•⁠ ⁠Ario de Rosales: Centro Integrador (calle Ocampo 73, colonia Centro).

•⁠ ⁠Huiramba: Centro Integrador (calle Portal Hidalgo, Pueblo Huiramba).

•⁠ ⁠Peribán: Auditorio Municipal (calle Zaragoza, colonia Centro).

El IVEM reitera a las y los beneficiarios que la continuidad del proceso dentro del programa federal se lleva a cabo de forma directa y sin intermediarios, por lo que se les invita a aprovechar esta segunda jornada para completar su documentación.