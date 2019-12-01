Asaltan a personal de Claudia Sheinbaum en carretera de San Luis Potosí; ya fue recuperado el equipo

Ciudad de México, a 28 de enero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras el robo cometido en contra de personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), área adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con la dependencia, el asalto ocurrió el pasado 25 de enero y afectó al equipo que acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante sus giras de trabajo por el país. En un comunicado, la Fiscalía detalló: "La Fiscalía Federal en San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República (FGR) informa que el pasado 25 de enero inició una carpeta de investigación, con motivo del robo de equipo a personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) de la Secretaría de Gobernación de México".

La FGR precisó que los hechos se registraron durante la madrugada, cuando el "personal fue abordado por varias personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí, donde fueron despojados de equipo de grabación".

Posteriormente, el 27 de enero, elementos de la Guardia Nacional lograron recuperar el equipo sustraído. Según el informe oficial, "Ayer 27 de enero, elementos de la Guardia Nacional (GN) recuperaron el equipo hurtado, el cual fue abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, a 28 kilómetros del lugar de los hechos".

El personal de CEPROPIE es responsable de la producción de material audiovisual y de las transmisiones que se difunden tanto en redes sociales como en televisión nacional e internacional.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

Por su parte, el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó el asalto, aunque aclaró que no se trató de equipo perteneciente a la presidenta. En entrevista con medios locales señaló: “Hubo un asalto a una camioneta que transportaba personas y algunos objetos, como cámaras, cámaras que utilizan para realizar filmaciones, teléfonos celulares, se despojó a esas personas que realizan algunas actividades para el gobierno federal, pero no de una avanzada de la presidenta, ni nada de eso”.