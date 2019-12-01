Arriba el presidente de Singapur a México; fortalecerá lazos bilaterales con el país

Arriba el presidente de Singapur a México; fortalecerá lazos bilaterales con el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 22:04:04
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- Con la finalidad de realizar una visita de Estado, la noche de este domingo, arribó a México el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y subsecretario para América del Norte, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente.

El mandatario de Singapur llegó acompañado de su esposa y una comitiva al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Después de unos minutos fueron llevados a las instalaciones de la Base Aérea Militar No.19, donde se ofreció la bienvenida formal por parte de las autoridades del Gobierno de México.

El encargado del Despacho de la SRE estuvo acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora María Teresa Mercado, el director general para Asia-Pacífico, Fernando González Saiffe el embajador de México en Singapur, Agustín García López y el embajador no residente de Singapur en nuestro país, Gerald Balendran Singham. 

Será este lunes, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por integrantes de su gabinete, recibia a su homólogo y a su comitiva en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, así como una reunión con empresarios de ambos países.

De acuerdo a información de la Cancillería, México y Singapur conmemoran este año el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, y con esta visita se busca fortalecer los lazos bilaterales en beneficio de sus pueblos.
 

