¡Arréglate y deja que te elijan! Michis y lomitos de La Casita de Frijol y Tadeo buscan humano en feria de adopción 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:32:58

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Ponte guapo o guapa y elige tu mejor outfit, esta vez no solo irás a ver, sino a ser observado, los verdaderos protagonistas serán los michis y lomitos de la Casita de Frijol y Tadeo, quienes evaluarán cuidadosamente a los humanos para decidir si eres digno de convertirte en su familia.

La cita es este domingo 22 de marzo, de 12:00 a 17:00 horas, durante la tercera feria de adopción del año, que se llevará a cabo en el patio central de la Universidad Nova Spania, ubicada en la Calzada Fray Antonio de San Miguel 173, en el Centro Histórico de Morelia.

La institución educativa se suma a esta causa prestando sus instalaciones para fortalecer la labor altruista.

En esta peculiar dinámica, no solo los asistentes elegirán, también serán elegidos.

Cada michi y lomito llegará listo para encontrar hogar, en condiciones óptimas y con la disposición de iniciar una nueva historia.

Ángeles Rojas, presidenta de la asociación, subrayó la relevancia de optar por la adopción en lugar de la compra, al destacar que este acto no solo transforma la vida del animal adoptado, sino que abre la posibilidad de rescatar a otro más de la violencia y abandono en las calles.

“Nuetros michis y lomitos se encuentran en óptimas condiciones en espera de su familia humana, buscando otra nueva oportunidad y que algunos puedan conocer por primera vez el amor de una familia, tener un platito de croquetas y agua seguros”, manifestó.

La invitación está abierta, no puedes faltar. Este domingo, más que asistir, podrías ser elegido.