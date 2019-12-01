Aprueban Gobierno de México y Estados 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de reforzar las capacidades institucionales en seguridad y protección civil, se realizaron la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil. Ambas fueron encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y contaron con la participación de mandatarios estatales y del Gabinete de Seguridad Federal.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, subrayó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido detener a más de 38 mil 700 personas vinculadas a delitos de alto impacto. Este trabajo conjunto, destacó, ha contribuido a una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que equivale a 32 asesinatos menos por día.

Sobre el combate a la extorsión, recordó que el 6 de julio entró en operación la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Desde entonces, la línea 089 ha recibido más de 102 mil 800 denuncias y se ha logrado la captura de más de 600 responsables en 22 estados. Explicó que el Acuerdo Nacional contra la Extorsión impulsa acciones como la homologación legislativa, el fortalecimiento de áreas especializadas en fiscalías y la estandarización de procesos para denuncias, investigaciones y persecución de este delito en todo el país.

García Harfuch agregó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se mantiene un acompañamiento constante a las entidades para mejorar capacidades policiales, optimizar la atención a emergencias y consolidar sistemas de información que respalden la toma de decisiones.

En el ámbito de protección civil, destacó la actualización del Atlas Nacional de Riesgos, la participación récord de más de 60 millones de personas en los simulacros nacionales y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Alertas mediante nuevas tecnologías de notificación sísmica, que próximamente incluirán alertas por lluvias, inundaciones y actividad volcánica.

El Gabinete de Seguridad reafirmó además su respaldo a los estados para mejorar sus capacidades operativas, técnicas y de coordinación.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, instruyó a gobernadoras y gobernadores a presentar ante sus congresos locales las reformas necesarias para homologar el delito de extorsión, con fecha límite el último día hábil de enero de 2026.

Durante la sesión se aprobaron, por unanimidad, 11 acuerdos orientados a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre ellos destacan:

Fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Actualización de los Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional, para asegurar que los recursos federales respondan a las necesidades más apremiantes.

Criterios de distribución, administración y ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2026.

Criterios y Lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) para el ejercicio fiscal 2026.

Criterios para la coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2026.

Aprobación de los Lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID).

Incorporación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información.

Actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).

Actualización de la certificación policial.

Actualización de los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Presentación del diagnóstico correspondiente al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Constitucional en Materia de Guardia Nacional.

Estos acuerdos buscan estandarizar procesos, fortalecer la coordinación y mejorar la capacidad operativa de las instituciones de seguridad.

En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa, informó que el país enfrentó diversos fenómenos naturales y emergencias de gran escala, en los cuales se confirmó la capacidad y resiliencia de las instituciones encargadas de salvaguardar a la población.

Con estas acciones, el Gobierno de México reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con los estados para consolidar la seguridad, fortalecer la protección civil y avanzar en la construcción de la paz.