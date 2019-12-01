Aplicará Ley Seca en Oaxaca 24 y 25 de enero por jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca

Aplicará Ley Seca en Oaxaca 24 y 25 de enero por jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 17:00:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de enero de 2026.- La Secretaría de Gobierno (Sego) informó que se aplicará Ley Seca en los 570 municipios de Oaxaca con motivo de la jornada de Revocación de Mandato.

La medida iniciará este sábado 24 de enero a las 8:00 horas y concluirá el domingo 25 de enero a las 23:59 horas, periodo durante el cual quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas.

Esta aplica en bares, restaurantes, discotecas, salones de baile, supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, así como en misceláneas y establecimientos similares.

El incumplimiento será sancionado conforme a la ley vigente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Hallan cuerpo sin vida en Corregidora, Querétaro
Caen 6 presuntos extorsionadores en Iztapalapa; habrían agredido a una persona
A proceso hombre sospechoso de homicidio de un bebé en Sonora
Más información de la categoria
ICE priva de la vida a otra persona en Minneapolis, confirma jefe de Policía
Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos
Uruapan inicia 2026 bajo asedio: Violencia no da tregua pese a despliegue policial
Comentarios