Aplicará Ley Seca en Oaxaca 24 y 25 de enero por jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 17:00:43

Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de enero de 2026.- La Secretaría de Gobierno (Sego) informó que se aplicará Ley Seca en los 570 municipios de Oaxaca con motivo de la jornada de Revocación de Mandato.

La medida iniciará este sábado 24 de enero a las 8:00 horas y concluirá el domingo 25 de enero a las 23:59 horas, periodo durante el cual quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas.

Esta aplica en bares, restaurantes, discotecas, salones de baile, supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, así como en misceláneas y establecimientos similares.

El incumplimiento será sancionado conforme a la ley vigente.