Aparatoso accidente en la autopista México- Querétaro, deja al conductor prensado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 11:08:39

Querétaro, Qro a 08 de noviembre de 2026.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México- Querétaro, en donde se reportó un fuerte accidente, en donde un auto salió del camino y chocó contra un árbol.

Fue a la altura del estadio Corregidora, en dirección a la Ciudad de México, en donde el auto, perdió el control, por el aparente exceso de velocidad en el que transitaba.

El vehículo circulaba sobre carriles centrales, posiblemente se salió a laterales, en donde terminó impactándose contra un árbol, en donde el auto quedó destrozado, y su conductor prensado.

A la zona arribaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, comenzaron a realizar maniobras, para liberar al conductor, de los fierros retorcidos.

Tras ser liberado, lo estabilizaron y posteriormente, lo trasladaron a un hospital, en donde continuaría con la atención, reportándolo en condición grave.

Elementos de la Guardia Nacional, son quienes acudieron al lugar, para tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras los rescatistas, realizaban maniobras.