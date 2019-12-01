Anuncian paro nacional de transportistas y productores; prevén bloqueos carreteros este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:15:14

México, 5 de abril de 2026.- Organizaciones de transportistas y productores del campo anunciaron una jornada de protesta a nivel nacional para este lunes 6 de abril, la cual contempla bloqueos en carreteras y puntos considerados estratégicos en al menos 20 entidades del país.

La movilización es impulsada por la Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, agrupaciones que señalaron la falta de avances en las negociaciones sostenidas recientemente con autoridades federales.

De acuerdo con los convocantes, las acciones se concentrarán principalmente en accesos urbanos, corredores logísticos y vías federales de alto flujo vehicular, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y el transporte de mercancías.

Entre los tramos donde se anticipan complicaciones se encuentran los accesos a la Ciudad de México, así como diversas autopistas que conectan con el centro y occidente del país, incluyendo rutas hacia Puebla, Querétaro, Pachuca y Cuernavaca. También se contemplan bloqueos en la carretera México-Jorobas, la vía federal 45 (Panamericana), la 49 entre Zacatecas y San Luis Potosí, además de la autopista Salamanca-Celaya, la de Occidente (15D), y los tramos Culiacán-Mazatlán y Morelia-Pátzcuaro.

Las organizaciones advirtieron que la protesta responde a una serie de problemáticas que, aseguran, afectan de manera directa la operación del transporte de carga y la actividad agrícola. Entre ellas destacan el incremento en costos de insumos, la inseguridad en carreteras —particularmente robos y extorsiones—, la falta de acceso a financiamiento y condiciones de mercado que impactan los ingresos de los productores.

Asimismo, señalaron que la entrada de productos importados y los efectos de factores climáticos han reducido la competitividad del campo mexicano, lo que podría derivar en afectaciones al abasto y variaciones en los precios de alimentos.

Dentro de sus principales exigencias, los manifestantes demandan mayor seguridad en las vías federales, la eliminación de puntos de revisión que consideran irregulares, vigilancia permanente, así como la implementación de sistemas de monitoreo. También solicitan la revisión de políticas fiscales como el impuesto aplicado al diésel, regulación de importaciones y esquemas de apoyo directo para los productores.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar traslados y tomar rutas alternas ante posibles bloqueos.