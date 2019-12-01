Anuncian Año Jubilar por los 50 años de la Basílica de Guadalupe

El Marqués, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Ante la conmemoración del 50 aniversario de la dedicación al culto católico de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, la grey católica ha entrado en un tiempo de gracia espiritual con la apertura oficial de un nuevo Año Jubilar, afirmó monseñor Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro.

Explicó que esta figura litúrgica representa un tiempo especial de bendición concedido por la Santa Sede con un motivo de gran relevancia para la Iglesia. En este sentido, recordó que el recinto guadalupano conmemora cinco décadas de haber sido consagrado formalmente como el santuario de todos los mexicanos.

"Un año jubilar es un año de gracia. El Santo Padre... se le solicita un año de gracia con algún motivo en lo particular. La Basílica de Guadalupe cumple 50 años de que fue dedicada al culto cristiano católico como tal, y con este motivo pues se abre un año jubilar".

Con la apertura de este periodo especial, dijo, los devotos de la Virgen de Morena que visiten el Tepeyac tendrán la oportunidad de ganar la indulgencia plenaria establecida por la Iglesia, sumando una gracia añadida al camino espiritual de los fieles.

Ante este beneficio espiritual, Lara Becerril invitó a la comunidad queretana para aprovechar este tiempo jubilar, destacando que las tradicionales y entrañables peregrinaciones de la Diócesis de Querétaro hacia la Ciudad de México serán el escenario perfecto para vivirlo de cerca el próximo año.

Subrayó que la devoción queretana hacia la Insigne Basílica se diversifica y fortalece con el paso de los años, integrando a los contingentes tradicionales con nuevas formas de evangelización y camino.

Detalló que, para el ciclo de peregrinaciones venidero, serán cuatro las expresiones de fe que podrán disfrutar de las gracias concedidas en el santuario mariano, es decir, la peregrinación Femenina (tradicional a pie); la peregrinación Masculina (tradicional a pie); la peregrinación de Ciclistas y la peregrinación Motorizada, la cual tuvo su debut este fin de semana con la participación de decenas de motociclistas locales.

“Esta última modalidad, consolidada apenas el pasado fin de semana con una rodada que partió rumbo al Tepeyac, abre un precedente sobre cómo la fe también encuentra caminos dinámicos de expresión. Con ello, las columnas de hombres, mujeres, pedalistas y ahora centauros del asfalto se alistan para converger bajo el manto guadalupano durante el nuevo ciclo litúrgico”.