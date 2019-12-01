Anuncia titular de la SECULT Viacrucis en vivo en San Joaquín, Querétaro

San Joaquín, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció la representación en vivo del Viacrucis, una de las expresiones más profundas de la identidad cultural y espiritual de los mexicanos, que tendrá lugar el próximo viernes 3 de abril, en el municipio de San Joaquín.

Durante la rueda de prensa, señaló que el acto, presentado por el grupo de teatro “Entre Bambalinas”, no es únicamente una puesta en escena con más de 70 actores, sino una manifestación viva de fe, de comunidad y de memoria colectiva, puesto que cada representación, cada vestuario y cada ensayo forman parte de una cadena de valor que impulsa el desarrollo local.

“En Querétaro entendemos que la cultura es un motor de desarrollo social y económico; por ello, celebramos y fortalecemos la colaboración con los municipios, como en este caso con San Joaquín, donde autoridades, artistas y comunidad trabajan de la mano para preservar estas tradiciones que dan identidad y sentido a nuestro territorio”, apuntó.

La funcionaria dijo que el turismo religioso no sólo convoca a visitantes, sino que fortalece el sentido de pertenencia, promueve el respeto a las tradiciones y activa la economía naranja, la cual nace del talento, la creatividad y el patrimonio cultural.

En su oportunidad, el director de la representación y actor en el papel de Poncio Pilatos, Gilberto Ledesma, dijo que se espera la asistencia de alrededor de cuatro mil personas, y una derrama económica superior a los dos millones de pesos para el municipio.

De igual manera, explicó que se trata de una forma cultural y artística de representar el pasaje religioso del Viacrucis, lo cual contribuye de manera importante para llevar turismo a San Joaquín, aunque la actividad no suple el programa que prepara la iglesia y que se desarrolla de manera normal en la demarcación.

A la rueda de prensa también asistieron el coordinador de Espacios Turísticos del municipio de San Joaquín, José Luis Hernández Álvarez, además de ⁠Abraham González, quien interpreta a Flavio en la representación que tiene una duración de dos horas.