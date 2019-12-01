Anuncia Sheinbaum plan integral para atender crisis de sargazo en playas de Quintana Roo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 10:20:26

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 18 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación de un plan integral para atender el problema del sargazo en las playas de Quintana Roo.

Además, desde Playa del Carmen, informó que la estrategia comenzará en un plazo máximo de 15 días y será coordinada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Secretaría de Turismo federal (Sectur).

Durante un evento multitudinario en el que entregó títulos de propiedad y escrituras a habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, la jefa del Ejecutivo federal indicó que el plan contempla reforzar la recolección de sargazo en el mar mediante la adquisición de nuevas embarcaciones.

Igualmente, dijo que se busca impulsar proyectos para el aprovechamiento y reciclaje del alga con el objetivo de reducir su impacto en las playas.