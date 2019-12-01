Anuncia Netflix un incremento al precio de sus paquetes en México

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2026.- La plataforma de streaming Netflix anunció un ajuste en las tarifas de sus suscripciones mensuales para usuarios en México, medida que comenzará a aplicarse a partir del próximo 13 de abril y que impactará a todos los planes disponibles en el país.

De acuerdo con el aviso enviado por la empresa a sus clientes, la actualización en los costos busca fortalecer la oferta de entretenimiento dentro del servicio. La compañía señaló que el objetivo es continuar ampliando su catálogo, el cual incorpora nuevas series y películas cada semana, además de decenas de estrenos programados en los próximos meses.

Con este cambio, el plan Estándar con anuncios pasará de 119 a 139 pesos al mes. Esta modalidad permite ver contenido en dos dispositivos al mismo tiempo y ofrece calidad de imagen Full HD. Por su parte, el plan Estándar sin publicidad aumentará de 249 a 269 pesos mensuales, manteniendo funciones como la descarga de títulos y la opción de agregar un perfil adicional fuera del hogar.

El paquete Premium registrará el incremento más alto, al pasar de 329 a 369 pesos mensuales. Este nivel incluye reproducción en calidad Ultra HD (4K), audio espacial y la posibilidad de añadir hasta dos miembros extra. Asimismo, la compañía informó que el costo para compartir la cuenta con personas que no viven en el mismo domicilio será de 69 pesos en planes con anuncios y de 79 pesos en las modalidades sin publicidad.