Anuncia Gobernadora de Quintana Roo paquete de 15 domos en Cozumel

Cozumel, Quintana Roo, a 22 de noviembre de 2025.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada del presidente municipal José Luis Chacón, anunció la construcción de un paquete de 15 nuevos domos en escuelas en Cozumel, como parte del programa estatal para garantizar infraestructura educativa digna y proteger a niñas, niños y docentes de la exposición constante al sol y la lluvia.

Durante una visita a la escuela primaria Vicente Guerrero, fundada hace 64 años, la Gobernadora hizo notar que por más de seis décadas generaciones enteras realizaron actividades escolares bajo el sol, tanto en el turno matutino como en el vespertino. “Imagínense, durante 64 años, las y los estudiantes hicieron sus tablas gimnásticas, sus recreos, comidas y ensayos de graduación bajo el rayo del sol” señaló.

Rodeada de niños, niñas y acompañada de maestros y maestras, la gobernadora Mara Lezama puntualizó que hoy la historia es diferente. “Somos un gobierno humanista con corazón feminista en donde la salud y el bienestar de tus hijas y tus hijos ¡claro que nos importan”, afirmó categórica.

Mara Lezama subrayó que la inversión de casi 41 millones de pesos destinada a este paquete de domos proviene directamente del pueblo. “No es dinero del gobierno como antes se cacareaba; es dinero del pueblo, que regresa al pueblo con total transparencia. Cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más”, afirmó.

Con estos 15 domos, proyecto arrancado junto a José Rafael Lara Díaz, titular de Obras Públicas, Mara Lezama informó que se superará el 90% de la meta total de domos en Cozumel.

La gobernadora recordó que ya fue aprobada en el Congreso del Estado la iniciativa que obliga a que nunca más se construya una escuela sin domo en Quintana Roo.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para completar los 1,109 domos que no realizaron gobiernos anteriores. “Y no solo eso, una iniciativa ha sido aprobada en el Congreso del Estado para que nunca más se vuelva a construir una escuela sin domo”, dijo.

“Somos un gobierno humanista, con corazón feminista. Tus hijas y tus hijos nos importan. Estos espacios son para ellas y ellos, para que ya no se cancele un recreo por lluvia, para que estudien y convivan con dignidad. Un domo transforma la vida de las y los estudiantes”, concluyó.