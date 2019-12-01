Anuncia Felifer Macías Olvera obras históricas para dignificar el barrio de San Francisquito en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 18:34:52

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- Por primera vez en décadas se realizarán obras de gran impacto social en el barrio de San Francisquito, con el objetivo de dignificar la calidad de vida de sus habitantes, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

Explicó que entre las acciones destacan la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Industria, la recuperación del espacio deportivo “21 de marzo” y mejoras en diversas vialidades de la zona. “Es lo que la gente ha pedido durante muchos años y que desde hace tiempo no se atendía”, señaló.

Indicó que existe un amplio consenso vecinal respecto a las obras, aunque reconoció que siempre habrá opiniones diversas. “Lo importante es que hoy la administración municipal entra de manera integral al barrio, preservando sus tradiciones y reforzando la seguridad”.

El edil recordó que el drenaje de la zona tiene más de 30 años sin mantenimiento y que las condiciones actuales “ya no se soportan más”.

Asimismo, informó que el municipio ha trabajado en la regulación del sexoservicio en la Alameda Hidalgo y sus alrededores, como parte de un esfuerzo por recuperar el tejido social.

Con la aprobación del cabildo, se prevé anunciar decenas de obras adicionales en distintas delegaciones, todas enfocadas en mejorar la vida de la ciudadanía.