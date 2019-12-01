Anuncia Conapesca nuevas fechas de captura y vedas para garantizar la sostenibilidad marina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 14:25:32

Ciudad de México, a 29 de octubre 2026.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), informa que en noviembre iniciarán siete periodos de pesca en la península de Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo.

En el mismo periodo se prohibirá la captura de lisa (Mugil cephalus) y de túnidos, como una medida para garantizar la sostenibilidad de estos recursos marinos y la protección de sus ciclos de reproducción y crianza.

Las medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) con el fin de proteger las poblaciones de las especies de interés comercial, el sustento económico de miles de familias del sector y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

Inicio de capturas:

● Caracoles: La medida aplica en el litoral del estado de Quintana Roo, desde el 1 de noviembre de 2026 y hasta el 30 de abril de 2027.

● Langosta (Panulirus inflatus, Panulirus gracilis y Panulirus interruptus): Del 1 de noviembre de 2026 al 30 de abril de 2027 en la Zona III, que comprende desde la Boca de la Soledad hasta Cabo San Lucas, ubicado en el extremo sur de la península de Baja California. Ello incluye una franja entre las cero y las cien brazas de profundidad dentro del Golfo de California, a todo lo largo de la costa oriental de la Península de Baja California.

● Lisa (Mugil cephalus): La captura se permitirá del 11 al 30 de noviembre de 2026 en la Laguna Madre, Tamaulipas.

● Liseta (Mugil curema): La pesca estará vigente del 11 al 30 de noviembre de 2026 en la Laguna Madre, Tamaulipas.

● Ostión (Crassostrea virginica): Del 1 de noviembre de 2026 al 14 de abril de 2027 en los sistemas lagunarios estuarinos de Tabasco.

● Ostión de placer (Crassostrea corteziensis): Del 16 de noviembre de 2026 al 14 de julio de 2027 se podrá capturar en aguas marinas y estuarinas de jurisdicción federal del Golfo de California y del océano Pacífico (excepto en el sur de Teacapán, Sinaloa).

● Langostino (Macrobrachium americanum y Macrobrachium tenellum): A partir del 1 de noviembre de 2026 y hasta el 31 de julio de 2027 en aguas continentales de jurisdicción federal de la vertiente del océano Pacífico.

La prohibición de pesca aplica para:

● Lisa (Mugil cephalus): La veda inicia el 1 de noviembre y concluye el 31 de diciembre de 2026 en aguas litorales de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

● Túnidos: Para las embarcaciones que seleccionaron el segundo periodo alternativo, la veda inicia el 9 de noviembre de 2026 y termina el 11 de enero de 2027 en aguas de jurisdicción federal del océano Pacífico, así como en aguas jurisdiccionales del océano Pacífico Oriental.