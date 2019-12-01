Anuncia Claudia Shienbaum el pago electrónico en gasolineras y casetas de autopistas antes de que concluya el año

Anuncia Claudia Shienbaum el pago electrónico en gasolineras y casetas de autopistas antes de que concluya el año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:52:38
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Cancún, Quintana Roo, a 19 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que antes de que termine el año será obligatorio realizar pagos electrónicos en gasolineras y casetas de autopistas, dejando atrás el uso de efectivo en estos servicios.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la mandataria destacó que la digitalización no solo moderniza las operaciones cotidianas, sino que también representa una vía para fortalecer el crecimiento económico del país. Por ello, resaltó la importancia de adoptar herramientas tecnológicas que faciliten transacciones más rápidas, seguras y accesibles para la población.

En el mismo foro, Sheinbaum hizo un llamado al sector bancario para ampliar el acceso al crédito tanto para empresas como para familias, con el objetivo de dinamizar la economía. Esta petición surge luego de que la Asociación de Bancos de México anunciara su intención de incrementar en 4.3 billones de pesos el financiamiento hacia 2030, compromiso que la presidenta consideró necesario acelerar.

Asimismo, la titular del Ejecutivo respaldó las iniciativas impulsadas por el Banco de México para implementar sistemas de pago digitales mediante dispositivos electrónicos, los cuales permitirían realizar operaciones sin comisiones. Con ello, reiteró la relevancia de avanzar hacia un modelo financiero más incluyente y eficiente.

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