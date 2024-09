AMLO promete no actuar en contra de personas que le arrojó una botella

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 23 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no tomará acciones en contra de la persona que le arrojó una botella de agua en su visita al estado de Veracruz.

“Otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada, es que no pasa a mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto”, declaró el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal hizo referencia al incidente en el que un sujeto le aventó una botella de plástico mientras inauguraba la Casa Museo Benito Juárez en el puerto de Veracruz en medio de un choque entre trabajadores del Poder Judicial y simpatizantes de Morena.

“No pasa de ahí, ayer me tiraron una botella de agua, y yo empecé jugando béisbol, era ‘fielder’ (jardinero), imagínense si no sé (esquivar), si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores”, comentó el presidente López Obrador.