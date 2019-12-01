Alto comisionado de la ONU se reunirá con Sheinbaum en su visita a México del 19 al 22 de abril

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 21:53:32

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril, durante la cual tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con otras autoridades locales.

A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que el funcionario también sostendrá encuentros con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos, incluidos integrantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Asimismo, se detalló que el Alto Comisionado dialogará con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, miembros del sector privado y personal de la propia organización en el país, entre otros actores.

Finalmente, la ONU confirmó que Volker Türk ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril, con la que dará por concluida su visita a México.