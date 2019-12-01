Aliste bufanda y gorrito: siguen las temperaturas frías en el país

Aliste bufanda y gorrito: siguen las temperaturas frías en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 07:16:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 12 de noviembre de 2025, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 13 comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas diurnas en estados del norte, noreste, oriente y centro del país.

Aun así, se mantendrá el viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas, aunque se prevé que se debilite durante la tarde.

Por otro lado, un canal de baja presión en el mar Caribe, combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias muy fuertes en Quintana Roo, además de chubascos en Campeche y Yucatán. En tanto, la entrada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México generará lluvias dispersas en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El SMN detalló que en el resto del país prevalecerá cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas más bajas, de hasta -10 °C con heladas, se esperan en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que las más altas, de 35 a 40 °C, se registrarán en Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a tres policías de Uruapan por agredir a estudiante
Amantes de lo ajeno asaltan joyería en Plaza San Jerónimo de la Ciudad de México; detienen a uno
Cae “La Chucky”, la influencer de Tamaulipas que presumía vida de lujo y vínculos con el crimen ; muere en enfrentamiento en Reynosa junto con cuatro más
CDMX: Caos y balacera en Plaza San Jerónimo durante robo a joyería; un detenido ligado a tres asaltos similares
Más información de la categoria
"Saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular": Claudia Sheinbaum a sus adversarios por revocación de mandato
Auroras boreales iluminan el cielo de Nuevo León
Vallas en Palacio Nacional, para prevenir agresiones de grupos violentos en marchas: Claudia Sheinbaum
Vinculan a proceso a tres policías de Uruapan por agredir a estudiante
Comentarios