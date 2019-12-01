Aliste bufanda y gorrito: siguen las temperaturas frías en el país

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 12 de noviembre de 2025, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 13 comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas diurnas en estados del norte, noreste, oriente y centro del país.

Aun así, se mantendrá el viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas, aunque se prevé que se debilite durante la tarde.

Por otro lado, un canal de baja presión en el mar Caribe, combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias muy fuertes en Quintana Roo, además de chubascos en Campeche y Yucatán. En tanto, la entrada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México generará lluvias dispersas en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El SMN detalló que en el resto del país prevalecerá cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas más bajas, de hasta -10 °C con heladas, se esperan en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que las más altas, de 35 a 40 °C, se registrarán en Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).