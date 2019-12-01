Alexis Velázquez da seguimiento al programa “Viviendas para el Bienestar” en Huandacareo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:20:56
Huandacareo, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, supervisó el avance del programa Viviendas para el Bienestar en el municipio, como parte de un esfuerzo nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que busca garantizar el acceso a una vivienda digna para más familias mexicanas.

Durante la visita, el alcalde destacó que su administración mantiene las gestiones necesarias para que más familias de Huandacareo puedan integrarse a este programa y mejorar su calidad de vida, en coordinación con el Gobierno de México.

En el recorrido estuvo presente Miguel Ángel Sandoval, delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Michoacán, reafirmando el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la política de vivienda en la región.

Alexis Velázquez subrayó que ante las inquietudes de la ciudadanía, es importante informar que aún no se encuentran abiertos los registros para el programa. Señaló que, una vez que el Gobierno Federal autorice la etapa de inscripción, se darán a conocer de manera oficial los requisitos y el proceso correspondiente.

“El compromiso es claro: trabajar de la mano con el Gobierno Federal para que más familias de Huandacareo tengan acceso a una vivienda digna y con bienestar”, expresó el presidente municipal.

El Ayuntamiento de Huandacareo reiteró que continuará informando oportunamente a la población a través de los canales oficiales sobre los avances y etapas del programa.

