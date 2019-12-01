Alertan por fuertes lluvias y vientos en varios estados de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 20:37:46

Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó por las fuertes lluvias, los vientos y el descenso de temperaturas que provocará el frente frío número 2 en varios estados del país.

Las entidades que podrían verse afectadas son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Para este viernes se esperan lluvias intensas en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Las condiciones continuarán el sábado, principalmente en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca, donde también se prevén fuertes vientos en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo de Tehuantepec.

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves, mientras que las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles, postes y anuncios.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, alejarse de árboles y estructuras que puedan caer, identificar rutas de evacuación y tener lista una mochila de emergencia.

También pidieron abrigarse ante el descenso de temperaturas, evitar el uso de braseros dentro de las viviendas y suspender actividades en el mar cuando haya fuertes vientos y oleaje elevado. En caso de emergencia, se debe llamar al 911.