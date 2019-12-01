Alerta por lluvias intensas en gran parte del país; prevén cuatro días de precipitaciones y riesgos de inundaciones

Alerta por lluvias intensas en gran parte del país; prevén cuatro días de precipitaciones y riesgos de inundaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 21:35:31
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Ciudad de México, a 12 de julio de 2026.- Las condiciones meteorológicas mantendrán en alerta a gran parte del territorio nacional durante los próximos cuatro días. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que las lluvias fuertes e intensas previstas en al menos 14 estados podrían provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves, deslizamientos de laderas y encharcamientos, debido a la saturación del suelo.

Ante este panorama, ambas dependencias exhortaron a la población a reforzar las medidas de prevención, evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Para este domingo, el SMN pronosticó lluvias muy fuertes con acumulados de entre 75 y 150 milímetros en Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco, mientras que Sinaloa, Zacatecas y el suroeste del Estado de México registrarán precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

En Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén chubascos de entre 5 y 25 milímetros, mientras que Baja California Sur y Aguascalientes presentarán lluvias aisladas.

El pronóstico indica que entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio continuarán las precipitaciones debido a la interacción de circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, una nueva onda tropical y divergencia en altura, fenómenos que favorecerán lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante ese periodo, entidades como Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Coahuila concentrarán las lluvias de mayor intensidad, mientras que Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también registrarán acumulados importantes.

La CNPC recomendó no cruzar ríos, arroyos, calles inundadas o cualquier corriente de agua, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles.
Asimismo, pidió a quienes habitan en zonas de ladera mantenerse atentos a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes, filtraciones de agua y ruidos inusuales, y reportar cualquier anomalía a las autoridades.

También exhortó a conducir con precaución, reducir la velocidad, conservar una distancia segura entre vehículos y evitar transitar por zonas inundadas o con poca visibilidad.

Para las familias que viven cerca de ríos, arroyos, presas o cuerpos de agua, recomendó mantenerse informadas sobre los niveles de estos afluentes y atender oportunamente cualquier aviso de evacuación.

Como parte de las medidas preventivas, Protección Civil llamó a actualizar el Plan Familiar de Protección Civil, preparar una Mochila de Emergencia, identificar rutas de evacuación, definir puntos de reunión y ubicar el refugio temporal más cercano.

La dependencia informó que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las zonas con mayor riesgo, en conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el Valle de México, durante la mañana se prevén bancos de niebla, ambiente fresco y cielo medio nublado, con temperaturas frías en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para la capital del país se pronostica una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados, mientras que en Toluca se esperan valores mínimos de 10 a 12 grados y máximos de entre 21 y 23 grados Celsius.

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