Alerta en Playa Bagdad: Investigan posible uso de delfines como carnada tras hallar dos ejemplares sin vida

Alerta en Playa Bagdad: Investigan posible uso de delfines como carnada tras hallar dos ejemplares sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 20:17:36
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Matamoros, Tamaulipas, 2 de noviembre de 2026.- La mañana del domingo 1 de noviembre fue encontrado sin vida un delfín en la Playa Bagdad, en Matamoros, con algunas lesiones en el cuerpo y marcas en la cola que llamaron la atención de integrantes de la asociación civil Conibio Global. 

Con este hallazgo, suman dos ejemplares muertos en la zona durante la misma semana. La organización manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los animales sean utilizados para atraer tiburones durante las actividades de pesca, situación que aseguró haber detectado anteriormente.

Asimismo, la asociación indicó que todavía no se conocen las causas de muerte ni el motivo de las marcas que presentaba el delfín, por lo que consideró necesario que especialistas realicen los análisis correspondientes. 

Además pidió revisar las actividades que se llevan a cabo en la Playa Bagdad, principalmente en las cooperativas pesqueras para verificar si existen lugares donde se guarden restos de estos animales para utilizarlos como carnada. 

Finalmente, Conibio Global señaló que espera una investigación por parte de las autoridades y mencionó que tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la República ya contempla estos hechos dentro de sus actuaciones.

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