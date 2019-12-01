Alerta corporativa: SSPC advierte sobre criminales que fingen ser directivos y proveedores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 18:54:43

Ciudad de México, 18 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una alerta dirigida al sector empresarial e institucional sobre una sofisticada modalidad de ciberfraude. Delincuentes están usurpando la identidad de altos ejecutivos y socios comerciales para desviar fondos corporativos y robar datos sensibles.

Mediante tácticas de ingeniería social, que ahora incluyen el uso de inteligencia artificial para simular voces y rostros en videollamadas, los estafadores manipulan a los empleados. La estrategia central radica en generar un falso sentido de apremio para exigir transferencias extraordinarias, liquidación de facturas repentinas o la entrega de credenciales de sistemas corporativos.

Para frenar estas vulnerabilidades, la Unidad de Inteligencia de la dependencia enfatizó que ninguna supuesta "emergencia" justifica evadir los protocolos internos. La SSPC delineó estrategias clave para proteger el patrimonio organizacional:

Toda instrucción de pago inusual o modificación en las cuentas de proveedores debe validarse obligatoriamente por una vía de comunicación alterna.

Las empresas necesitan blindarse implementando esquemas de doble autorización y separación de funciones en movimientos de alto riesgo.

Es vital reducir la cantidad de información sobre jerarquías, viajes o procesos internos publicada en redes sociales, ya que los criminales la utilizan para diseñar ataques a la medida.

El personal debe analizar meticulosamente los dominios de correo electrónico y jamás entregar códigos de autenticación, sin importar la autoridad de quien los exija.

La autoridad instó a notificar de inmediato cualquier anomalía a las áreas de tecnología y a las instituciones bancarias para contener posibles daños. Para profundizar en estas tácticas de defensa digital, la dependencia invitó a la ciudadanía a consultar su "Ciberguía" en el portal oficial del gobierno.