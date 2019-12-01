Alejandro Gertz deja la FGR para ser embajador "en un país amigo"

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.- Después de que se oficializara la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) en México, se dio a conocer el contenido del documento que presentó.

En su texto de renuncia, Gertz dio a conocer que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, le ofreció el cargo de embajador “en un país amigo”.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General”, se lee en la renuncia, dirigida a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Según la ley, el fiscal especializado de Control Competencial, ocupará el cargo de manera interina, en los que se realiza el proceso para la designación del Fiscal General.