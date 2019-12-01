En Jacona, Michoacán: Hombre queda herido al apuñalarse él mismo en la colonia Vasco de Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 19:59:35

Jacona, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Un hombre de la tercera edad que aparentemente se encontraban en estado de ebriedad resultó lesionado al asestarse un cuchillazo en el cuello.

Respecto al hecho se conoció que minutos antes de las 16:00 horas de este jueves en el 911 recibieron un reporte sobre una persona lesionada por arma blanca en la calle Miriacuri de la colonia Vasco de Quiroga.

Policías Municipales acudieron a verificar el reporte, encontrando al masculino herido al interior de su domicilio, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y le brindaron los primeros al señor Pablo A., A., de 61 años de edad, el cual fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.