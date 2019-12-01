Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 21:19:55

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- En el interior de un domicilio de la colonia Jacarandas, de esta ciudad de Morelia, se halló el cuerpo sin vida de un hombre, se investigan las causas de muerte.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de una casa de la calle Agustín Ramírez, de la referida colonia, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar que las causas del deceso serán determinadas con base en la necropsia que marca la ley.