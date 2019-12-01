Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento

Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 21:19:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- En el interior de un domicilio de la colonia Jacarandas, de esta ciudad de Morelia, se halló el cuerpo sin vida de un hombre, se investigan las causas de muerte.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de una casa de la calle Agustín Ramírez, de la referida colonia, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar que las causas del deceso serán determinadas con base en la necropsia que marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán
Quitan la vida a custodio durante asalto en la colonia Roma de la CDMX
Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento
Más información de la categoria
Llega Ernestina Godoy a la FGR como encargada de Despacho, tras renuncia de Alejandro Gertz
Trasciende identidad de guardaespaldas prófugo por caso Carlos Manzo: es coronel en retiro, fue secretario de seguridad de Uruapan y era el jefe de escoltas 
Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Precio de garantía a productores de trigo está asegurado: Bedolla
Comentarios