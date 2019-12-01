Adolescentes hieren a un policía en Villa de Álvarez, Colima; fueron detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 20:27:00

Villa de Álvarez, Colima, a 27 de noviembre de 2025.- Dos adolescentes de 15 años de edad, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, atacaron con un arma de fuego a una patrulla de la policía municipal de Villa de Álvarez, Colima.

Durante el ataque armado, un elemento policiaco resultó herido.

De acuerdo a información del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, dio a conocer que dos agentes se encontraban realizando rondines de seguridad, uno de ellos iba en la parte posterior del vehículo y mientras realizaban el recorrido sobre la avenida J. Merced Cabrera, fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, por lo que resultó con una herida en la muñeca.

Cuando el policía era trasladado a un hospital para ser atendido, el mismo policía que iba herido logró identificar a los presuntos agresores, quienes circulaban a alta velocidad cerca del nosocomio, mismos que habían abandonado la motocicleta cerca del lugar de los hechos, por lo que de inmediato fueron detenidos, después de que se solicitó el apoyo de otra patrulla.

Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, así como el motivo de la agresión, y serán quienes definan la situación jurídica de los adolescentes.