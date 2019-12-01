Alberto del Río “El Patrón” queda en libertad tras acuerdo ante juez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 18:31:44

San Luis Potosi, 11 de abril de 2026.- El luchador profesional Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, obtuvo su libertad este sábado después de comparecer ante un juez de control, como parte del proceso legal que enfrentaba por una presunta agresión contra su pareja.

Según reportes iniciales, el caso avanzó hacia un acuerdo luego de que la parte denunciante concediera el perdón, lo que abrió la posibilidad de resolver la situación jurídica entre ambos.

Como parte de este arreglo, el deportista realizó el pago de un millón de pesos, cantidad que fue establecida dentro de las condiciones para dar continuidad a la resolución del caso.

Tras cumplirse los requisitos, Del Río pudo retirarse una vez concluidas las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado informó que se iniciaron las investigaciones para el seguimiento del hecho.