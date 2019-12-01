Al menos 10 manifestaciones tendrán lugar este jueves en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 07:51:46

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- La circulación vial en la Ciudad de México será un caos este jueves, una vez que se tienen programadas al menos 10 manifestaciones en diversos puntos de la entidad.

Entre las movilizaciones está la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que arrancará con su Paro Nacional de 48 horas, mismo que incluye una actividad en el Zócalo y una marcha rumbo a la Cámara de Diputados, donde instalarán un plantón.

En punto de las 09:00 horas, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX realizará un mitin en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, a las 10:00 horas, el movimiento Resistencia Pulquera se manifestará en el Congreso de la Ciudad de México.

A las 12:00 horas, la comunidad estudiantil sostendrá una asamblea en la Universidad Pedagógica Nacional, Sede Ajusco.

A las 13:00 horas, el colectivo Morras contra la Violencia Institucional se manifestará en la Glorieta La Joven Amajac; a la misma hora la comunidad estudiantil llevará a cabo una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

A las 14:00 horas, estudiantes se reunirán en la Facultad de Música de la UNAM.

Mientras que a las 15:00 horas estudiantes organizados realizarán mesas de trabajo en la Facultad de Economía de la UNAM.

Ya por la noche, en punto de las 19:00 horas, el Politécnico Disidente llevará a cabo una velada en la Estela de Luz.

Por último, a las 19:30 horas, la asociación Clan Mariposas Negras tendrá un evento en la Cineteca Nacional México.