AGRICULTURA y CIMMYT suman esfuerzos para transformar los sistemas agroalimentarios

Ciudad de México, a 30 de La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, inauguró el Centro de Capacitación Internacional en Tecnologías Agrícolas Sustentables (CIMCITI) —perteneciente al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)— en Tlaltizapán, Morelos.

En el acto, la secretaria federal se congratuló por colocar la tecnología e innovación agrícola como un pilar estratégico en el estado de Morelos y refrendó el compromiso del Gobierno de México —liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— para trabajar en coordinación con las instituciones del sector y orientar la ciencia y la tecnología a atender oportunamente los retos de las y los productores del país.

López Gutiérrez enfatizó que la prioridad de AGRICULTURA es eliminar la fragmentación institucional y construir un plan articulado en beneficio del sector primario. "Necesitamos trabajar en los grandes retos de alimentación que tenemos como nación. La única forma de lograrlo es trabajando directamente con las y los productores, escuchando lo que el campo vive día a día y ofreciéndoles respuestas concretas desde las instituciones", afirmó.

Frente al cambio climático, la sequía y plagas como el fusarium, indicó que es prioritario acelerar la investigación científica para desarrollar variedades de semillas más resistentes, impulsar proyectos relacionados con maíz y arroz, así como iniciativas para recuperar y fortalecer materiales de otros cultivos.

Por ello, López Gutiérrez hizo un llamado a transitar decididamente hacia la agroecología, la recuperación del suelo mediante consorcios microbianos y la gestión eficiente del agua para asegurar la sostenibilidad del ecosistema agrícola a largo plazo.

Para fortalecer al sector y reducir los costos de producción, la secretaria propuso impulsar esquemas de financiamiento, compras consolidadas y una mayor articulación entre las y los productores. Como muestra de este compromiso, resaltó la implementación del programa Cosechando Soberanía y la compra organizada de insumos para generar ahorros clave para el campo.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció al CIMMYT como aliado estratégico para colocar a Morelos como el primer estado agroecológico del país, de ahí que anunció el respaldo de su gobierno para impulsar un nuevo centro en el surponiente de la entidad.

En su oportunidad, la oficial de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en México, Cat Haseman, resaltó que su país mantiene el compromiso con esta alianza mediante una inversión de 40 millones de dólares para apoyar al CIMMYT, institución que calificó como “un socio valioso” por su experiencia en investigación, mejoramiento de cultivos y vinculación directa con productores y el sector privado.

Finalmente, el representante regional del CIMMYT para América Latina, Jelle Van Loon, resaltó que transformar los sistemas agroalimentarios es llevar el conocimiento al territorio para probarlo, adaptarlo y convertirlo en resultados que dejen un doble beneficio: en el bolsillo de quien produce y en la salud de los suelos, agua y ecosistemas.

Resaltó que el CIMCITI cuenta con 20 hectáreas activas con cultivos, tratamientos y experimentos que integran maíces nativos, arroz, manejo de agua, tecnologías digitales y mecanización adaptada a distintos contextos. Esta base permitirá ampliar las actividades de demostración, capacitación e intercambio de conocimiento.

En el evento también estuvieron presentes el director general de Desarrollo e Innovación de AGRICULTURA, César Antonio Abarca García; el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde; el director general interino del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Alejandro Espinosa Calderón; el director general de Impulso Agropecuario del Gobierno de Morelos, Luis Manuel Reyes Gaytán, y la coordinadora de Asesores de la Dirección General del CIMMYT, Daniela Vega Lira.